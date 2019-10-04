УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе временно ограничат движение транспорта на улице Правды. Такая мера действует в связи с проведением сельскохозяйственных и тематических ярмарок выходного дня 5, 11, 12, 19, 26 октября и 2 ноября с 8.00 по 16.00 часов будет перекрыто движение транспортных средств по улице Правды на участке от улицы Таллинская до улицы Ухтомского.

На время действия ограничения движения на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к временным вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.