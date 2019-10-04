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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Замминистра связи РФ прокомментировал изменения в проекте постановления по 22-й кнопке

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи обсуждалось дальнейшее развитие регионального телевидения после отключения аналогового вещания. Руководители региональных и муниципальных телеканалов высказали свои опасения относительно последствий отключения аналогового вещания в России.

По итогам форума заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин сообщил, что благодаря проделанной работе из проекта постановления убрали ссылку на закон о местном самоуправлении.

«Многие говорили, что не надо ограничивать исключительно местным контентом. И мы убрали оттуда пассаж о том, что кабельные вещатели могут выставлять телевизионному каналу деньги за подсоединение. Мы поняли, что если эта опция напрямую прописывается, то вам точно всё будут выставлять», — пояснил Волин.

Кроме того, было сделано еще одно замечание. Для стимуляции того, чтобы кабельщики сами проводили модернизацию своей сети, в проекте документов прописали дополнительный пункт.

«Если у оператора кабельного телевидения нет возможности локализовать 22-ю кнопку только на город, а она распространяется на весь субъект, то пускай на весь субъект она и идет. Дальше оператор уже сам будет заинтересован в том, чтобы сократить количество регионов, где у него 22-я кнопка бесплатно стоит на обязательной позиции», — отметил Алексей Волин.

Теги: 22 кнопка, кабельное телевидение
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