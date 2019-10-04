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В Башкирии увековечат память народного поэта Равиля Бикбаева

КУЛЬТУРА

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане будет увековечена память народного поэта республики, ученого и общественного деятеля Равиля Бикбаева. Соответствующий указ подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Согласно документу, Правительству РБ поручено создать государственный мультимедийный архив материалов, связанных с жизнью, общественной, научной и творческой деятельностью Равиля Бикбаева, подготовить соответствующий сайт. Будет организовано ежегодное проведение фестивалей поэзии, читательских конференций, посвящённых жизни и творчеству народного поэта Башкортостана, а также учреждены стипендии имени Равиля Бикбаева за активную общественную деятельность студентов вузов Башкортостана. Имя Равиля Бикбаева будет присвоено Башкирской гимназии № 102 в Уфе.

Горсовету Уфы также предложено присвоить одной из улиц города имя Равиля Бикбаева.

Администрации Уфы, в свою очередь, предлагается установить мемориальную доску с барельефом Равиля Бикбаева на доме 148/3 по улице Менделеева, в котором проживал поэт; благоустроить памятные места, связанные с именем Равиля Бикбаева; создать экспозицию, посвященную народному поэту Башкортостана, в одном из уфимских музеев.

Объём и источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа, будут определены Правительством РБ.

Народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев ушел из жизни 23 апреля этого года после тяжелой болезни на 81-м году.

Теги: память
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