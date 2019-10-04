Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.13 ↓

EUR 71.29 ↑

4 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ряды общественных инспекторов по охране природы пополнили 36 добровольцев

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

Фото: Минэкологии РБ

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Минэкологии Башкирии состоялось вручение удостоверений 36 общественным инспекторам по охране окружающей среды.

Ранее ведомство объявляло набор. Из заявленных претендентов определили будущих общественных инспекторов. Они будут оказывать содействие органам госнадзора в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе в городах Уфа, Дюртюли, Октябрьский и в районах республики.

﻿«Это значимое событие в жизни министерства, и мы рады тому, что такое большое количество неравнодушных и заинтересованных людей в сохранении окружающей среды пополнило наши ряды. Помощь общественных инспекторов потребуется по всем направлениям деятельности нашего ведомства», — отметила заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Наталья Наумова.
В министерстве уточнили, что общественным инспектором по охране окружающей среды может быть любой гражданин России, достигший возраста 18 лет и намеренный оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности. Он может беспрепятственно фиксировать нарушения, сообщать о них и официально обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с запросом о предоставлении всей необходимой информации о принимаемых мерах в области охраны окружающей среды. Инспектор может участвовать в работе по экологическому просвещению граждан.

Теги: инспекторы по охране окружающей среды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Деньги, похищенные Луизой Хайруллиной из банка, вернуть не удастся - МВД
Деньги, похищенные Луизой Хайруллиной из банка в городе Салавате, в полном объеме вернуть не удастся. Как сообщил на брифинге в пресс-центре МВД Башкири
В Башкирии охотникам выдали лицензии на добычу 70 лосей и 156 косуль
Сегодня в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан прошел розыгрыш квот на отстрел лосей и косуль в районах республики. Предсе
В Башкирии молодую девушку, погибшую в страшном ДТП, похоронят в свадебном платье
В Башкирии молодую девушку, погибшую в страшном ДТП, похоронят в свадебном платье. Как сообщало агентство, 24-летняя жительница Салавата погибла в авар
В Башкирии автомобиль врезался в столб и опрокинулся, есть погибший
Смертельное ДТП произошло накануне днем в городе Салавате. По сообщению республиканской Госавтоинспекции, 46-летний местный житель за рулём «Geely Emgra
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть