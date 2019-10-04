В Башкирии ряды общественных инспекторов по охране природы пополнили 36 добровольцев

Фото: Минэкологии РБ













Фото: Минэкологии РБ

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Минэкологии Башкирии состоялось вручение удостоверений 36 общественным инспекторам по охране окружающей среды.

Ранее ведомство объявляло набор. Из заявленных претендентов определили будущих общественных инспекторов. Они будут оказывать содействие органам госнадзора в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе в городах Уфа, Дюртюли, Октябрьский и в районах республики.

﻿«Это значимое событие в жизни министерства, и мы рады тому, что такое большое количество неравнодушных и заинтересованных людей в сохранении окружающей среды пополнило наши ряды. Помощь общественных инспекторов потребуется по всем направлениям деятельности нашего ведомства», — отметила заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Наталья Наумова.

В министерстве уточнили, что общественным инспектором по охране окружающей среды может быть любой гражданин России, достигший возраста 18 лет и намеренный оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности. Он может беспрепятственно фиксировать нарушения, сообщать о них и официально обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с запросом о предоставлении всей необходимой информации о принимаемых мерах в области охраны окружающей среды. Инспектор может участвовать в работе по экологическому просвещению граждан.