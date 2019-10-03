Обвиняемым по делу об авиакатастрофе в Шереметьево признан командир воздушного судна - СКР

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

По версии Следственного комитета России, обвиняемым по делу об авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево признан командир воздушного судна Денис Евдокимов. Пилоту самолета RRJ-95B, носящего имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц».

«Командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва — Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Действия Евдокимова, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Расследование уголовного дела продолжается.