Фото: ИА «Башинформ» Власти города Агидель собирают деньги на пандус инвалиду благотворительным концертом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Администрация города Агидель планирует благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на возмещение части затрат на установку пандуса для Маргиза Сафарова. С этой же целью молодежный совет города Агидель провел благотворительную игру «Квиз». Из-за отсутствия пандуса в подъезде жилого дома инвалид не мог самостоятельно выйти из дома:

«То, что у меня было в подъезде, не позволяло мне самостоятельно выходить и возвращаться домой. Приходилось ждать в подъезде прохожих иногда до двух часов или звонить друзьям, чтобы помогли мне», — рассказал он агентству «Башинформ».

«Летом мне удалось поговорить с Радием Фаритовичем Хабировым. Я поднимал вопрос, чтобы дома и квартиры, где живут люди с инвалидностью, тоже были включены в программу «доступная среда», иначе получается, что за порогом дома в городах среда доступная, а выход на улицу человеку недоступен. Он [глава Башкортостана] сказал, что нужно пересмотреть [программу]», — рассказал Маргиз.

Устройство пандуса в подъезде жилого дома Магриза Сафарова невозможно по техническим причинам – угол наклона превышает допустимые нормы. Инвалид пришлось сооружать выход с пандусом через балкон. По словам Маргиза Сафарова, это давно практикуется в России и, чтобы все предусмотреть, он консультировался с архитекторами и строителями из разных организаций.«Подрядчики оценили проект в 350 тысяч рублей. Часть средств собрали жители города – 82 тысячи рублей, 200 тысяч я взял в кредит, часть средств собрали ребята из молодежного совета», – поделился с агентством «Башинформ» Маргиз Сафаров.

В администрации города Агидели сообщили, что все средства, вырученные с концерта, который пройдет 29 ноября, будут переданы Маргизу Сафарову на возмещение части затрат на установку пандуса в его доме. Администрация планирует для горожан благотворительный концерт коллективов ГДК «Идель».

«По городу программа «Доступная среда» реализуется в целом нормально. Если реконструируются тротуарные дорожки, то сразу делаются с нормальным съездом в конце. За те 15 лет, что я наблюдаю, у нас в городе все реализовано на «четыре»: супермаркеты, аптеки, больницы. Есть места, куда я не могу попасть без посторонней помощи, но думаю, что в будущем эти места тоже будут доступны таким, как я», — считает Маргиз Сафаров.

«Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и обеспечения условий доступности является основанием для признания помещения в установленном законодательством России порядке непригодным для проживания. Наравне с другими гражданами инвалидам должны обеспечиваться надлежащие условия для доступа к транспорту, информации и связи. Эти меры должны распространяться на здания, дороги, школы, детские сады, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места. По сути, эти объекты и являются предметами приоритетов и целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов. Остается большой загадкой – почему администрации муниципалитетов к «приоритетным объектам» относят все объекты, кроме жилых домов, помещений? Если при установке пандуса не учитывался весь путь маломобильного гражданина в кресле-коляске до места жительства, то возникают такие проблемы, как например, пандус в подъезд есть, а на лестнице при подъеме до лифта его нет», — прокомментировал федеральный эксперт по доступной среде Владимир Маргамов.