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В Башкирии охотникам выдали лицензии на добычу 70 лосей и 156 косуль

ОБЩЕСТВО
Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии охотникам выдали лицензии на добычу 70 лосей и 156 косуль Фото: Гульфия Акулова

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан прошел розыгрыш квот на отстрел лосей и косуль в районах республики. Председательствовал в комиссии заместитель министра Ильдар Яхин.

Всего в этом году было зарегистрировано 8732 заявления на получение разрешения на охоту, из них 4729 — на лося, 4003 — на косулю. 70 участников стали победителями розыгрыша разрешений на отстрел лося и 156 — на отстрел косули.

Розыгрыш проходил в режиме онлайн и демонстрировался на YouTube-канале. Как отметили члены комиссии, в 2019 году число поданных заявлений выросло, в сравнении с прошлыми жеребьевками: на 950 больше, чем в 2018 году, на лося, и на 964 — на косулю. Наибольшее количество квот на лося (19) приходится на Белорецкий район. По лимитам на косулю лидирует Мечетлинский район. На его территории разрешен отстрел 58 особей, сообщил «Башинформу» член Башкирского отделения РГО, журналист Рустам Сиразетдинов.

Теги: охотничий сезон, квоты
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