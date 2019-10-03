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3 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров и Владимир Якушев прошлись по «Тропе здоровья»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Нефтекамске 31 августа состоялось открытие после реконструкции существующей «Тропы здоровья». Работы проводились в рамках исполнения программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году был заключен муниципальный контракт на сумму 47 млн рублей.

Глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев рассказал, что в этом году была заасфальтирована существующая тропа здоровья длиной более двух километров, установлено уличное освещение и скамейки. Был проведен конкурс среди мастеров по дереву, которые представили свои изделия по теме башкирских эпосов, и лучшие работы украсили тропу здоровья в городском парке. Радий Хабиров поинтересовался ходом дальнейших работ, в частности, обустройства велодорожек. По словам главы муниципалитета, в 2020 году здесь будет установлена спортивная площадка по воркауту, построят еще два километра тропы здоровья, которую также осветят и благоустроят.

Советник главы Башкортостана Ольга Сарапулова рассказала министру строительства и ЖКХ России о том, что в этом году на формирование комфортной городской среды в республике выделено 3,9 млрд рублей. Проведен тщательный анализ развития территорий, в Башкирии создан институт развития образования городов. Города Ишимбай, Бирск и Белебей стали победителями федерального конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.

Победителями конкурса стали три проекта от городов Белебей («Парк поющих родников»), Бирск («Архитектурно-парковый ансамбль Бирское время») и Ишимбай («Городская площадь. Перезагрузка»). Каждый из трех городов получит сумму в размере, превышающем 80 млн рублей.

По словам Владимира Якушева, с каждым годом конкуренция в конкурсе возрастает, требования к проектам становятся жесткими. Теперь самое главное, чтобы выделенные средства были вовремя освоены, иначе их придется вернуть.

Теги: городская среда, благоустройство, тропа здоровья
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