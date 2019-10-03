Фото: Валерий Шахов Общественная палата Башкирии объявила о проведении конкурса для СМИ Фото: Валерий Шахов

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Общественная палата Башкирии объявила о проведении второго республиканского конкурса среди средств массовой информации на лучшее освещение проблем формирования и развития гражданского общества. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября.

«Главные задачи нашего конкурса — освещение проблем формирования и развития общественности, направленное на привлечение внимания к проблемам гражданского общества, к деятельности некоммерческих и неправительственных организаций, а также популяризация темы гражданского общества в СМИ», — отметила пресс-секретарь Общественной палаты Башкирии Ляйсан Гаррапова.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 ноября 2018 года до 1 ноября 2019 года.

К участию в конкурсе приглашаются представители печатных средств массовой информации, электронных изданий, телевидения и радио.

Номинации конкурса:

— «Гражданская инициатива» (конкурсные работы о гражданских инициативах, о проявлении гражданской позиции),

— «Изменить жизнь к лучшему» (конкурсные работы о деятельности некоммерческих организаций),

— «Общественник – это призвание» (конкурсные работы об общественном деятеле, энтузиасте, руководителе некоммерческой организации, инициаторе общественно значимых мероприятий),

— «Благотворители» (конкурсные работы о благотворительной деятельности).

Получить более подробную информацию можно на сайте Общественной палаты Башкирии или по телефону: +7(347) 218-12-52.