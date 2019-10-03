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3 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Девочку-инвалида из Башкирии с нетипичной внешностью обследуют израильские врачи

ОБЩЕСТВО
Фото: Динар Зайнуллин

Девочку-инвалида из Башкирии с нетипичной внешностью обследуют израильские врачи Фото: Динар Зайнуллин

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Маленькую Софью Гизатуллину из села Алатаны Стерлитамакского района обследуют израильские врачи. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы в конце октября пригласили израильских врачей, потому что заболевание довольно сложное и нетипичное. Мы проведем полное обследование, конечно, полностью за счет республики, у нас есть такие возможности, девочку пролечим», — цитирует ТАСС слова Хабирова.

Агентство «Башинформ» информировало, что Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал лично заняться судьбой двухлетней Софьи Гизатуллиной. Также сообщалось, что семью ребенка, ныне проживающую в старом доме без удобств, обеспечат двухкомнатной квартирой.

Ранее члены одного из республиканских благотворительных фондов писали, что двухлетней Софье из Стерлитамакского района не дали путевку в детский сад, чтобы она не пугала детей. По данному факту региональной прокуратурой начата проверка.

Теги: права человека, дети-инвалиды
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