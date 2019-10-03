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3 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет Всенародный день подписки на газеты и журналы

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе на площади перед Домом печати 4 октября пройдет Всенародный день подписки. На одной площадке соберутся герои интересных публикаций, лауреаты, победители всевозможных конкурсов, проводимых редакциями газет и журналов и читатели республиканских и городских изданий.

Известные артисты будут представлять свои любимые издания: Кубызист Миндигафур Зайнетдинов — газету «Башкортостан», певица Назифа Кадырова – газету «Республика Башкортостан», Юнир Сагинбаев – журнал «Шонкар», Рушанна Бабич и Александр Кузьменко – «Рампу». Поддержать республиканские СМИ приедут из дальних районов и деревень самодеятельные артисты, популярные в социальных сетях Гульфия Хальфетдинова, Ямиль Баймурзин из Хайбуллинского района, Фина Абдуллина – из Аургазинского района.

Цель акции: привлечь внимание общественности к подписной кампании, возрождение традиции чтения газет и журналов, продвижение идеи «Современный человек – читающий человек!». Акция проводится под девизом: «Все на подписку!».

Также гости мероприятия смогут поближе познакомиться с народными умельцами и рукодельницами, которые тоже являются героями публикаций. Здесь они выставят свою продукцию: национальные украшения, вязаные вещи. Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина проведет сеанс одновременной игры в шашки. Представители Советского УЖХ и ОАО «БАШРТС» проконсультируют по личным жилищно-коммунальным вопросам. Уфимский почтамт организует прием коммунальных платежей.

Самое главное — будет производиться подписка на газеты и журналы со скидкой. Именно в этот день начинается декада льготной подписки на первое полугодие 2020 года. До 13 октября жители и гости города могут оформить подписку со скидкой в 10%.

«В конце мероприятия будет проведен розыгрыш. У подписчиков есть возможность выиграть множество призов, в том числе супер-приз – телевизор, — сообщили организаторы акции. — Надеемся, что в этот день много будет людей, желающих подарить своим родителям, родственникам их любимую газету или журнал, а также тех, кто готов совершить добрый поступок, оформив подписку одиноким ветеранам войны и труда, многодетным семьям».

Теги: подписка
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