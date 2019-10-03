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3 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на опорах светофоров появились светодиодные полосы

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

2 октября на территории Уфы началась установка экспериментальных светодиодных полос, дублирующих основной сигнал светофора. Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения путем заблаговременного предупреждения водителя о горящем сигнале светофора.

В настоящее время светодиодная полоса уже установлена на светофорном объекте в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге «Уфа-Аэропорт».

Новшество введено по поручению главы администрации г. Уфы Ульфата Мустафина. При положительной оценке жителей города работы на других светофорных объектах будут продолжены, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теги: благоустройство, светофоры
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