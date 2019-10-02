В Башкирии создан Фонд развития гражданского общества
УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии создан Фонд развития гражданского общества. Указ, подписанный Главой республики, опубликован на портале правовой информации.
Фонд организован в целях государственной поддержки некоммерческих организаций региона, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты. Помощь будет оказываться в форме субсидий и грантов на развитие общественно значимых программ, проектов по развитию национальной культуры.
Бюджет организации составит более 140 миллионов рублей.