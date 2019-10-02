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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии создан Фонд развития гражданского общества

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии создан Фонд развития гражданского общества. Указ, подписанный Главой республики, опубликован на портале правовой информации.

Фонд организован в целях государственной поддержки некоммерческих организаций региона, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты. Помощь будет оказываться в форме субсидий и грантов на развитие общественно значимых программ, проектов по развитию национальной культуры.

Бюджет организации составит более 140 миллионов рублей.

Теги: Фонд развития гражданского общества.
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