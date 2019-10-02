Фото: Андрей Старостин В Башкирии ищут владельца лотерейного билета, выигравшего более 18 млн рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии ищут владельца лотерейного билета, выигравшего более 18 млн рублей три года назад, сообщает пресс-служба «Столото».

Счастливому участнику лотереи удалось угадать комбинацию из пяти чисел в 179 тираже «Жилищной лотереи» еще в 2016 году. Выигрыш составил 18 110 695 рублей. Известно, что лотерейный билет был куплен в одной из торговых точек Башкирии без регистрации номера телефона.

По всем правилам, победитель должен забрать свой выигрыш в течение полугода. Если по уважительной причине владелец не объявляется, деньги ждут победителя еще 3,5 года. После этого их переводят госбюджет. У счастливчика из Башкирии остался месяц до истечения срока.

В «Столото» надеются, что у победителя сохранился счастливый билет и ждут его в лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша, уточнили в пресс-службе гослотереи.