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В Башкирии ищут владельца лотерейного билета, выигравшего более 18 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В Башкирии ищут владельца лотерейного билета, выигравшего более 18 млн рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии ищут владельца лотерейного билета, выигравшего более 18 млн рублей три года назад, сообщает пресс-служба «Столото».

Счастливому участнику лотереи удалось угадать комбинацию из пяти чисел в 179 тираже «Жилищной лотереи» еще в 2016 году. Выигрыш составил 18 110 695 рублей. Известно, что лотерейный билет был куплен в одной из торговых точек Башкирии без регистрации номера телефона.

По всем правилам, победитель должен забрать свой выигрыш в течение полугода. Если по уважительной причине владелец не объявляется, деньги ждут победителя еще 3,5 года. После этого их переводят госбюджет. У счастливчика из Башкирии остался месяц до истечения срока.

В «Столото» надеются, что у победителя сохранился счастливый билет и ждут его в лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша, уточнили в пресс-службе гослотереи.

Теги: лотерея, выигрыш
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