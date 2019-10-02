Фото: ГК ЧС по РБ В Башкирии психологам Системы-112 удалось предотвратить 245 попыток суицида Фото: ГК ЧС по РБ

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии психологам Системы-112 в текущем году удалось предотвратить 245 суицидальных попыток, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала года в Систему-112 поступило более 2250 обращений за психологической помощью.

Человек, попавший в чрезвычайную ситуацию, находится в особом состоянии и нуждается в поддержке. Работа психологов в такие минуты заключается в оказании экстренной краткосрочной помощи одному человеку или группе людей после сильного негативного стресса. Основная задача психолога – вывести человека из острого стрессового состояния.

Как отмечают специалисты психологической помощи, нередко им приходится работать и с людьми, находящиеся на грани суицида. Причинами такого тяжелого состояния бывают разные болезни, потеря близких, душевные травмы, проблемы с алкоголем. По каждому случаю психологи оказывают профессиональную поддержку.

По телефону «112» психологи готовы выслушать всех, кто оказался в тяжелой ситуации и помочь в любое время дня и ночи.