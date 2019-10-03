Многодетные семьи отправятся в путешествие по самым красивым местам Башкирии

УФА, 3 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане стартует новый социальный проект в формате тревел шоу — «Большое путешествие большой семьи». Организаторы — администрация Архангельского района и Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Главными героями серии передач станут многодетные семьи республики. В каждом выпуске по две семьи отправятся в путешествие по самым необычным и красивым туристическим местам Башкортостана. Первыми навстречу приключениям и незабываемым впечатлениям отправятся семьи Семенчук и Буляккуловых из Архангельского района. Съемки проекта начинаются 4 октября.

Сплав по горным рекам, походы по пещерам, изучение традиций народов республики – тур будет длиться всего два дня, за это время семьи должны показать свою сплоченность и стремление к победе.

Победители будут определены с помощью голосования в социальных сетях, а семья победителей получит призы от администрации Архангельского района.

Тревел-шоу продлится четыре сезона — в ходе съемок в разные времена года зритель сможет познакомиться с различными видами туризма в республике. Проект поднимает тему экологии и необходимости бережливого отношения к окружающей среде. Подробности о проекте и его участниках можно узнать в официальной группе проекта в ВКонтакте﻿.