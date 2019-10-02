Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.06 ↑

EUR 70.84 ↓

2 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

3 октября в Башкирии потеплеет до 18 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

3 октября в Башкирии потеплеет до 18 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

3 октября в республике потеплеет до 18 градусов, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, завтра в республике прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем местами порывы до сильного.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 6-11 градусов, по юго-востоку до плюс 1.

Днем заметно теплее — 13-18 градусов.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе ввели ограничение скоростного режима до 40 км/ч на мостах и путепроводах
В Уфе ввели ограничение скоростного режима до 40 км/ч на мостах и путепроводах. Ограничительная мера действует с этой недели. В городе уже установлены с
Мэр Стерлитамака о расправе над животными: «Многое указывает на то, что щенки были убиты»
Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов прокомментировал факт жестокой расправы над собакой и ее щенками. На своей странице в соцсети мэр город
Закрыл детей на балконе и насмехался над ними: житель Башкирии угрожал внукам убийством
В Стерлитамаке полицейские выяснили, что мужчина неоднократно поднимал руку на супругу, дочь и ее сыновей. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до д
«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо»
Уфимская хоккейная команда «Салават Юлаев» 1 октября на домашней площадке разгромила нижегородское «Торпедо». Матч регулярного чемпионата Континентальной
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть