3 октября в Башкирии потеплеет до 18 градусов

Мэр Стерлитамака о расправе над животными: «Многое указывает на то, что щенки были убиты»

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов прокомментировал факт жестокой расправы над собакой и ее щенками. На своей странице в соцсети мэр город