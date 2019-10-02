3 октября в Башкирии потеплеет до 18 градусов
3 октября в Башкирии потеплеет до 18 градусов Фото: Олег Яровиков
УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
3 октября в республике потеплеет до 18 градусов, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, завтра в республике прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем местами порывы до сильного.
Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 6-11 градусов, по юго-востоку до плюс 1.
Днем заметно теплее — 13-18 градусов.