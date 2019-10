Фото: МегаФон МегаФон планирует привлечь новую аудиторию благодаря сотрудничеству с Blizzard Фото: МегаФон

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

МегаФон первым среди российских телеком-операторов заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Теперь клиенты оператора в любом регионе страны могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard. Эксперты считают, что это может привлечь новую аудиторию, в том числе за счет других операторов.

Оператор предложил своим клиентам сразу 9 продуктов от Blizzard, которые можно приобрести на новом портале «МегаФон Игры»: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft. У абонентов оператора во время игр и использования сервисов Blizzard интернет-трафик будет бесплатным. Это преимущество актуально и для поклонников самой популярной коллекционной карточной игры на мобильных платформах — Hearthstone®. Любители кибер-игр теперь смогут оплачивать счета со своего мобильного телефона. А на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

«Мы рады представить нашим абонентам новую цифровую возможность — доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Помимо развлечения, это отличный шанс заявить о себе на арене киберспорта, который является одним важных трендов последних лет и развивается с небывалой скоростью и динамикой», — комментирует директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

Выпустив на рынок сервис «МегаФон Игры», оператор планирует привлечь большое количество молодежной аудитории и людей постарше, до этого лояльных к другим операторам связи, считают эксперты.

«Геймерское сообщество стало одним из главным драйвером продаж продвинутых цифровых продуктов и сервисов. Производители оборудования отметили, что в России по итогам 2018 года рост потребления геймерских решений вырос на 30-40%, и 2019 год обещает сохранить высокие темпы роста. Причем теперь геймеры предпочитают не только ПК и консоли, но и мобильные устройства. Уже есть игровые смартфоны — например, ASUS ROG Phone. Партнерство Мегафона с Blizzard Entertainment в этом плане очень органично, потому что аудитории обеих компаний охватывают все возрастные группы. Люди постарше, которые не любят оставлять данные банковских карт на игровых ресурсах, оценят легкость оплаты традиционных игровых продуктов Blizzard по мобильному номеру», — комментирует ведущий аналитик FinTech Lab Сергей Вильянов .

Молодые пользователи игр на переносных устройствах могут быть привлечены не только самым быстрым мобильным интернетом, по версии Ookla, но и безлимитным трафиком даже при нулевом балансе. Все это в совокупности может повлиять на смену оператора в сплоченном и мотивированном игровом сообществе, которое постоянно прирастает, отметил Вильянов.