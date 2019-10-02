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В Севилье на конференции ЮНЕСКО презентовали башкирский геопарк «Торатау»

ОБЩЕСТВО
Фото: egnsierranorte2019.com

В Севилье на конференции ЮНЕСКО презентовали башкирский геопарк «Торатау» Фото: egnsierranorte2019.com

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В испанской Севилье на 15-й конференции европейских геопарков ЮНЕСКО впервые на международном уровне был презентован башкирский геопарк «Торатау». В конференции приняло участие около 400 представителей различных геопарков со всего мира.

Разработчики концепции геопарка «Торатау» из «Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ представили модель развития территории. Ранее презентация демонстрировалась главе Башкирии Радию Хабирову и на Днях Республики Башкортостан в Москве.

Следующим шагом должно стать развитие инфраструктуры геопарка «Торатау» для комфортного посещения туристами и активизации предпринимательства.

«Участие представителей геопарка «Торатау» в мероприятиях подобного уровня положительно влияет на международный имидж самого геопарка, республики и России в целом. Включение геопарка «Торатау» в международную сеть рекреационного и экологического туризма привлекает внимание не только специалистов узкого профиля, но и широкой внутрироссийской и международной аудитории, что послужит развитию туристического потенциала Башкирии на федеральном уровне», — прокомментировали в Центре.

На конференции были представлены другие геопарки России, в том числе геопарк «Янган-Тау» — первый в Башкирии и первый в России со статусом «Глобального геопарка». В конце ноября текущего года в геопарке «Янган-Тау» состоится Стратегическая сессия по развитию геопарков, на которой будут присутствовать представители европейских геопарков и российского комитета международной программы ЮНЕСКО по геопаркам.

Теги: геопарки, Торатау, ЮНЕСКО
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