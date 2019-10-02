Молодые мамы из Уфы открыли развивающие занятия по башкирскому языку для малышей









УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Молодые мамы из Уфы Эмилия Газитдинова и Гульназ Насырова открыли развивающие занятия по башкирскому языку для малышей «Теласкыс». Занятия стартовали 28 сентября на базе английского детского клуба Smartfoxufa. Методика занятий также предоставлена этой школой.

«Уникальность методики в том, что обучение в этой школе построено на создании языковой среды, в которой дети начинают не просто говорить, а думать на изучаемом языке. Занятия проходят в активной форме, направлены на развитие физических навыков и творческих способностей одновременно с изучением языка. В свою очередь, мы насыщаем занятия башкирским фольклором — пальчиковые игры, национальные игры, потешки, дети поют и танцуют под башкирскую музыку, слушают курай и знакомятся с народными песнями», — рассказали создатели курсов.

Занятия проходят каждую субботу в школе Smartfoxufa, подробности в инстаграм @telaskyis.

Как рассказала Эмилия Газитдинова, будучи молодой мамой, желающей развивать своего ребенка на родном языке, она уже больше полугода ведет аккаунт в инстаграм — @jam_ilam. Там она аккумулирует и выкладывает в удобном формате башкирский детский фольклор. В нем можно найти различные потешки, колыбельные, чистоговорки, скороговорки, считалки, прибаутки, игры, а также обычаи башкирского народа, касающиеся деторождения и воспитания.

«Сейчас моей дочери почти три года — время, когда активно развивается речь. Я столкнулась с отсутствием башкирской языковой среды, которая обеспечивала бы полноценное развитие речи ребёнка. Во время прогулок в парках, на детских площадках, в игровых комнатах, кружках и развивающих центрах звучит только русская речь. Вторым толчком к запуску развивающих занятий на башкирском языке послужил отклик молодых мам, которые переживают об отсутствии в Уфе какого-либо башкироязычного кружка для детей. Найдя себе в поддержку такую же инициативную молодую маму Гульназ Насырову, мы решились на открытие башкирских развивающих занятий для малышей «Теласкыс», — рассказала Эмилия агентству «Башинформ».