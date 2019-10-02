Фото: ИА «Башинформ» В России к Международному дню ДЦП сайты компаний перешли на уникальный шрифт Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

К Международному дню церебрального паралича — 2 октября в России был создан особый шрифт детьми с ДЦП, который получил название «Доброшрифт». Он станет символом объединения вокруг идеи поддержки детей. Проект призван показать, что дети с ДЦП могут творить и создавать, несмотря на то, что каждая буква дается им с трудом. Если помочь им в реабилитации — они смогут еще больше, отмечают авторы проекта. Они предложили на один день поменять привычные шрифты на Доброшрифт.

«Поможем им получить реабилитацию, превратив слова в реальные дела», — говорится на сайте «Доброшрифт.рф﻿», где можно сделать пожертвование, которое пойдет на реабилитацию детей с ДЦП.

Детский церебральный паралич — распространенная причина инвалидности в детском возрасте. 17 миллионов человек в мире живут с таким диагнозом, а еще 350 миллионов тесно связаны с ребенком с ДЦП.