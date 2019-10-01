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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Газпром трансгаз Уфа» принимает участие в Петербургском международном газовом форуме 

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Газпром трансгаз Уфа

Фото: пресс-служба Газпром трансгаз Уфа

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В северной столице начал свою работу IX Петербургский международный газовый форум, выступающий в качестве одной из крупнейших авторитетных и востребованных мировых площадок для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Мероприятие проходит с участием представителей федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеров крупнейших международных и российских отраслевых корпораций, экспертов, руководителей профильных вузов и инновационных центров.

Республику Башкортостан представляют ведущие компании топливно-энергетического комплекса: предприятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане» (ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Газпром газораспределение Уфа»), ПАО «ОДК-УМПО», ГК «ОЗНА», ОАО «Салаватнефтемаш», АО «Благовещенский арматурный завод» и другие.

Многогранность и единство команды, деятельность которой направлена на развитие газовой отрасли, отражены на стенде республики. Олицетворением масштабной инфраструктуры компаний, эффективного взаимодействия стал образ города, который представлен с помощью интерактивных элементов с дополненной реальностью в виде целой экосистемы.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов высоко оценил инновационные разработки ООО «Газпром трансгаз Уфа» и вклад региональных предприятий, представленных на форуме, в развитие отрасли.

«Республику Башкортостан на Петербургском международном газовом форуме достойно представляет целый ряд компаний. «Газпром трансгаз Уфа» идёт впереди, внедряя новые технологии, занимаясь цифровизацией, и мы сегодня в очередной раз убедились в этом, – отметил Раиф Абдрахимов. – У коллектива есть серьезный потенциал для дальнейших прорывных достижений!».

В основе конгрессной программы – двенадцать тематических блоков, связанных с технологическим развитием, автоматизацией и информатизацией нефтегазовой отрасли, энергетической безопасностью, социальной и кадровой политикой и другими актуальными направлениями.

В рамках форума представлена обширная экспозиция, которая объединяет ведущие международные отраслевые проекты: «InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли», «Импортозамещение в газовой отрасли», «Газомоторное топливо», «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». Она проходит с участием специалистов ПАО «Газпром», Uniper SE, OMV AG, Wintershall Dea GmbH, Royal Boskalis Westminster N.V. и других.

Мероприятие традиционно проходит при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, АО «Российский экспортный центр», Национального газомоторного консорциума Италии, Российского газового общества, а также других международных и российских отраслевых ассоциаций.

Теги: Газпром трансгаз Уфа
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