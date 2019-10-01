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В Башкирии загорелось здание, где были найдены мертвые щенки

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК Башкортостан

В Башкирии загорелось здание, где были найдены мертвые щенки Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке 1 октября очевидцы заметили, что горит то злополучное здание, где были найдены мертвые щенки. На место прибыли огнеборцы со спецтехникой — двумя автоцистернами, а также сотрудники полиции. По информации МЧС Башкирии, загорелся мусор. Пожар оперативно потушили.

Между тем, подписчики местных пабликов уверены, что кто-то, кто причастен к жестокой расправе над животными, заметает следы.

Как сообщало агентство «Башинформ», полиция проводит проверку по факту обнаружения мертвых щенков в поселке Строймаш. По неподтвержденным данным, к убийству животных могут быть причастны школьники.

Теги: ЧП, МЧС по РБ, пожар
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