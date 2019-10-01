Фото: Мирон Доровских МФЦ Башкирии начали принимать заявления на сертификат для реабилитации ребенка-инвалида Фото: Мирон Доровских

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 1 октября МФЦ Башкирии начали принимать заявления на сертификат для реабилитации ребенка-инвалида. Это значит, что с сегодняшнего дня заявления и документы на получение сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов и сертификатов на обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов I группы можно подать в ближайший МФЦ по месту жительства.

Соответствующее соглашение заключено руководством МФЦ Башкирии и Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, жители Башкирии, воспитывающие детей с инвалидностью, начиная с осени этого года могут получить сертификат на 42 тысячи рублей (если быть точным — 41 722,59), которым можно оплатить реабилитацию ребенка. Такое поручение дал Глава Башкирии Радий Хабиров. Как это сделать — читайте в нашем материале.