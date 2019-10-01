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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Дарья Ахмерова из Башкирии выиграла грант «Тавриды» за проект для незрячих людей

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная палата РБ

Дарья Ахмерова из Башкирии выиграла грант «Тавриды» за проект для незрячих людей Фото: Общественная палата РБ

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Дарья Ахмерова из Башкортостана стала одним из победителей грантового конкурса творческой резиденции «Таврида арт», сообщает Общественная палата республики. На конкурсе Дарья представила проект «Книги тоже умеют говорить» с созданием серии тактильных иллюстраций для людей с нарушением зрения и выиграла 370 тысяч рублей на его реализацию.

Девушке 21 год, она изучает историю искусства. По ее словам, одной из проблем слабовидящих и слепых людей является неудовлетворенность эстетических и культурных потребностей, а также не разнообразие тактильных книг.

﻿«В Республике Башкортостан насчитывается более 8 тысяч инвалидов по зрению, — рассказывает Дарья. — Мы провели опрос среди обучающихся школы-интернат№28 для слепых и слабовидящих детей и посетителей Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. 80% были не удовлетворены наличием тактильных книг и их разнообразием, для них это важный способ получать информацию, и книготерапия очень важна».
Творческий проект позволит создать серию книг для незрячих с тактильными иллюстрациями. Каждая иллюстрация будет разрабатываться индивидуально, авторами рассказов станут молодые писатели республики.

Книги будут переданы в Уфимскую школу-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся, Башкирскую республиканскую специальную библиотеку для слепых.

﻿«Благодаря коллаборации молодых иллюстраторов и писателей республики получится социальный тандем, который сможет создать новый литературный продукт, выполнить просветительскую и социальную функции. Я очень рада, что мой проект оценили эксперты Тавриды, теперь я смогу его реализовать!», – добавила победительница.
Всего на грантовый конкурс была подана 51 заявка. Победителями стали 6 человек, проекты которых были рекомендованы к получению 2 млн 430 тысяч рублей суммарно.

Грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей».

Теги: гранты, форум «Таврида», инвалиды по зрению
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