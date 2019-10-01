Празднование Дня республики в Башкирии: как это будет

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короткой и связано это с предстоящими торжествами в честь Дня республики. Нерабочий праздничный день — 11 октября в этом году приходится на пятницу.

Как рассказала на оперативном совещании в правительстве региона и.о. заместителя премьер-министра Ленара Иванова, праздничные мероприятия по случаю Дня Республики Башкортостан в этом году запланированы во всех городах и районах.

Так, по ее словам, в течение всей следующей недели по всей республике будут организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия, экологические акции, сельскохозяйственные ярмарки, продажи сувенирной продукции, изделий художественных промыслов, выставок товаров народного потребления, открытия социально-значимых объектов и учреждений (парки, школы, детские сады), вручения ключей от квартир детям-сиротам.

Также состоятся чествования и вручения наград жителям республики, добившимся лучших результатов в своей деятельности.

Министерством образования республики в эти дни будут организованы флешмобы по исполнению гимна Республики Башкортостан, 9 октября во всех школах состоится Единый классный час по единой теме «Башкортостан: люди и события», с 20 сентября по 10 октября проводится конкурс сочинений и эссе «Пою мою Республику», 8 октября в Конгресс-холле «Торатау» — Межрегиональная научно-практическая конференция «Мустаевские чтения», посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Кроме того, 10 октября во всех библиотеках республики будет организован флешмоб «Читаем стихи о Башкортостане» — коллективное чтение книг башкирских поэтов о родном крае.

«А 11 октября будет дан старт Республиканскому конкурсу вокального творчества «Поющая деревня!», который продолжится до 10 октября 2020 года. В этот же день во всех музеях республики пройдет акция «День открытых дверей в День Республики» — все желающие смогут бесплатно посетить музеи республики», — добавила вице-премьер.

Официальные торжества в честь Дня Республики пройдут в столице Башкирии 10 и 11 октября. Так, 10 октября в Уфе в ГКЗ «Башкортостан» состоится праздничное заседание «Первая республика» и концерт мастеров искусств.

11 октября состоится возложение цветов к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву.

Непосредственно в День республики на площади Салавата Юлаева и на территории амфитеатра у Конгресс-холла «Торатау» будут организованы праздничные гулянья, во время которых жители республики присоединятся к народному караоке и в прямом эфире телеканала «БСТ» исполнят Гимн Башкортостана.

В это же время на главной столичной площади пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!». В рамках акции будут развернуты мобильные пункты приема на военную службу по контракту (регистрация, анкетирование, медицинский осмотр), выставлены образцы военной и специальной техники. Также пройдут показательные выступления представителей различных родов войск, концертная программа силами оркестра и ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Для всех зрителей будут развернуты полевые кухни с приготовлением «Солдатской каши».

Далее в программе зрителей ждет выступление группы «Дервиш хан». Хэдлайнерами праздничного концерта станут выходцы из Республики Башкортостан, заслуженные артисти Республики Башкортостан Сергей Приказчиков – основатель и солист группы «Pizza», а также Elvin Grey.

Завершится концерт праздничным фейерверком и музыкальным лазерным шоу в 20.30.

«Все правильно сделали, раз уж это праздничный день, мы должны создать условия, чтобы наши жители отдохнули», — подытожил доклад вице-премьера Глава Башкирии Радий Хабиров.

Он также добавил, что День Республики — это не только праздник, но и важное политическое событие и призвал руководителей органов госвласти активно принимать участие в торжествах.