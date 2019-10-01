Осенний призыв-2019: на военную службу отправятся около 5 тысяч жителей Башкирии

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Около 5 тысяч жителей Башкирии призовут этой осенью на военную службу, сообщил военный комиссар республики Игорь Харченко.

Сегодня на сайте Кремля был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому с октября по декабрь 2019 года на военную службу будут призваны 132 тысячи россиян.

«Сегодня был дан старт осеннему призыву. 5 тысяч призывников из нашей республики — несомненно, достойная цифра. Подавляющее большинство тех, кто призывается этой осенью, отправится служить в Западный военный округ, — сообщил журналистам военком Башкирии. — Призывной пункт республики к работе готов. В первую очередь будут призваны те, кто не был отправлен весной. Первая отправка призывников запланирована на 24 октября».

По его словам, из тех, кто будет призван этой осенью, порядка 3 тысяч человек отправятся служить в сухопутные войска.

Весной этого года в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования из Башкирии направлены также около 5 тысяч призывников. Из них свыше 3 тысяч человек пришлись на сухопутные войска.

В воздушно-космические силы отправились служить около 500 человек, в Военно-морской флот — 153, в части центрального подчинения — свыше 300, в железнодорожные войска — около 180, в Главное управление Минобороны России — 120, центральные органы военного управления — 25, войска нацгвардии России — более 300.

«Кроме того, представителями научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений Министерства обороны проводился отбор из числа выпускников вузов Башкирии, — добавил Игорь Харченко. – Из 17 человек, изъявивших желание проходить службы в научных ротах, в ходе конкурсного отбора Военно-научный комитет Вооруженных Сил утвердил шесть кандидатур. Причем двое из наших призывников, прошедших отбор, отправились служить в военный инновационный технополис «Эра» в Анапе, созданный по указу президента России Владимира Путина».

Всего, начиная с 2014 года, в научные роты из Башкирии призваны 63 человека. При этом больше всего – 21 призывник – отправились служить в научные роты в 2018 году.