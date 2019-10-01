Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.64 ↑

EUR 70.71 ↓

1 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Осенний призыв-2019: на военную службу отправятся около 5 тысяч жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Около 5 тысяч жителей Башкирии призовут этой осенью на военную службу, сообщил военный комиссар республики Игорь Харченко.

Сегодня на сайте Кремля был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому с октября по декабрь 2019 года на военную службу будут призваны 132 тысячи россиян.

«Сегодня был дан старт осеннему призыву. 5 тысяч призывников из нашей республики — несомненно, достойная цифра. Подавляющее большинство тех, кто призывается этой осенью, отправится служить в Западный военный округ, — сообщил журналистам военком Башкирии. — Призывной пункт республики к работе готов. В первую очередь будут призваны те, кто не был отправлен весной. Первая отправка призывников запланирована на 24 октября».

По его словам, из тех, кто будет призван этой осенью, порядка 3 тысяч человек отправятся служить в сухопутные войска.

Весной этого года в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования из Башкирии направлены также около 5 тысяч призывников. Из них свыше 3 тысяч человек пришлись на сухопутные войска.

В воздушно-космические силы отправились служить около 500 человек, в Военно-морской флот — 153, в части центрального подчинения — свыше 300, в железнодорожные войска — около 180, в Главное управление Минобороны России — 120, центральные органы военного управления — 25, войска нацгвардии России — более 300.

«Кроме того, представителями научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений Министерства обороны проводился отбор из числа выпускников вузов Башкирии, — добавил Игорь Харченко. – Из 17 человек, изъявивших желание проходить службы в научных ротах, в ходе конкурсного отбора Военно-научный комитет Вооруженных Сил утвердил шесть кандидатур. Причем двое из наших призывников, прошедших отбор, отправились служить в военный инновационный технополис «Эра» в Анапе, созданный по указу президента России Владимира Путина».
Всего, начиная с 2014 года, в научные роты из Башкирии призваны 63 человека. При этом больше всего – 21 призывник – отправились служить в научные роты в 2018 году.

Теги: осенний призыв, армия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Мы бегали с 6 утра до 12 ночи»: тепловики рассказали, как выполняли поручение Хабирова
Тепловики Башкирии испытали серьёзную стрессовую ситуацию, когда не смогли в кратчайшие сроки подать в дома тепло из-за технологических особенностей про
Слезы «плачущей кристаллами» будущей пациентки Мулдашева оказались обычным стеклом
«Бриллиантовые слезы» армянской девушки Сатеник Казарян журналисты собрали и сдали на экспертизу. В российской лаборатории подтвердили, что кристаллы —
В Башкирии тракториста насмерть придавило деревом
В Башкортостане осудили 43-летнего главного инженера Мелеузовского дорожного ремонтно-строительного управления - Филиала АО «Башкиравтодор». Он обвиняет
В Уфе учащийся колледжа скончался после урока физкультуры
В Уфе на днях студенту первого курса одного из городских колледжей во время урока физкультуры стало плохо. По информации ГТРК «Башкортостан», 17-летнего
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть