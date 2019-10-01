Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии набирает обороты флешмоб #Безсладкихподарков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Инициаторы движения #Безсладкихподарков призывают родителей и работников образовательных сфер отказаться дарить детям подарки из конфет и сладостей и пересмотреть культуру питания. Воспитатели, родители, блогеры и даже врачи поддерживают данное направления и отказываются дарить детям «сладкие» подарки. Альтернативой, по мнению участников движения, могут служить фрукты, сертификаты в книжные магазины и спортивные учреждения. Активисты утверждают, что большое количество потребления сладостей приводит к развитию многих болезней, а снижение употребления сахара позволяет этого избежать.

«Огромная доза сахара хлынет в организм ребёнка, что нанесет удар по незрелой поджелудочной железе. После новогодних каникул наблюдаются дебюты сахарного диабета, ожирение. Избыток сахара снижает иммунитет, что приводит к ОРВИ. А аллергические заболевания и атомический дерматит возникают вовсе не только из-за молока и кошки», — пишет в соцсетях Регина Доктор.

Участники флешмоба #Безсладкихподарков в соцсетях также отмечают: «Это не значит, что мой ребёнок вообще никогда не должен есть мёд, сгущенку и киндер-сюрприз. Я не собираюсь ставить вокруг неё железный забор и надевать намордник на детских днях рождения. Но сахар не должен превращаться в средство проявления любви, утешения, поощрения и избегания».

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкирии в ходе акции «Здоровая республика» выявлено более 9 тысяч заболеваний﻿, среди которых зарегистрировано 836 случаев сахарного диабета.