В Башкирии подсчитали долгожителей
В Башкирии подсчитали долгожителей Фото: Мирон Доровских
УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Из 1,2 млн пенсионеров Башкирии 80-летний рубеж перешагнули на данный момент 143 тысячи человек, сообщили в Отделении Пенсионного фонда по региону.
«Из 176 долгожителей Башкирии, которым сейчас более 100 лет, свой вековой юбилей отметили в этом году 82 пенсионера республики», — констатировал управляющий ОПФР по региону Фоат Хантимеров.Сегодня во всем мире отмечается День пожилых людей, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 1991 году. В России праздник отмечается с 1992 года.
Как подчеркнул Фоат Хантимеров, Пенсионный фонд России выступает одним из важных государственных институтов страны для пожилых людей, обеспечивая им различные виды пенсионных и социальных выплат.
«В этом году расходы на выплату пенсий и ежемесячных денежных выплат составили в республике 169 млрд рублей. При достижении 80-летнего возраста пенсионеры приобретают право на получение повышенной пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, установленная в размере 5334,19 рубля, при достижении 80 лет увеличивается в два раза и составляет 10 668,38 рубля. Обращение в управление Пенсионного фонда для перерасчета пенсии при этом не требуется, он производится автоматически», — пояснил глава Отделения Пенсионного фонда по Башкирии.