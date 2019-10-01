В Уфе ушел из жизни бывший первый заместитель министра здравоохранения Геннадий Минин

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

30 сентября 2019 года на 79-м году, после продолжительной болезни ушел из жизни Геннадий Минин. Прощание с покойным состоится 2 октября в 11.00 в ДК «Медик», Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова по адресу: Уфа, ул. Достоевского, д.132 , корпус 3.

Геннадий Дмитриевич Минин родился 27 октября 1940 года. Вся жизнь Геннадия Дмитриевича — яркий пример беззаветного служения Родине, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. С 1964 года, после окончания Свердловского государственного медицинского института и до 2015 года Геннадий Дмитриевич посвятил себя государственной санитарной эпидемиологической службе России. С 1983 по 2005 год возглавлял санитарную службу Республики Башкортостан, с 2005 по 2015 являлся главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», в период с 1984 по 2005 годы исполнял обязанности первого заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан.

В 1989-1990 годы Минин возглавлял рабочую группу по ликвидации последствий техногенной аварии на предприятии ПО «Уфахимпром», в результате которой произошла утечка большого количества фенола в речку Шугуровка, впадающую в более крупную реку Уфу, являющуюся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Уфы. Загрязнение воды в районе Южного водозабора превышало ПДК более чем в 100 раз. Благодаря высокопрофессиональному руководству Минина последствия аварии были устранены в максимально короткие сроки.

Геннадий Минин — доктор медицинских наук, профессор, умело сочетал свою практическую деятельность с научной и преподавательской работой в Башкирском государственном медицинском университете, являлся автором 160 научных работ, в том числе трех монографий.

За многолетний добросовестный труд Геннадию Дмитриевичу в 1986 году присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения СССР», в 1990 году — «Заслуженный врач Республики Башкортостан», в 1996 году — «Почетный работник госсанэпидслужбы», в 2000 году — «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан», в 2003 году — «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2015 — «Почетный работник Роспотребнадзора».

Геннадий Минин прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о Геннадии Дмитриевиче навсегда останется в наших сердцах.