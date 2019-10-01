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В Уфе участники общественных слушаний поддержали проект благоустройства озера Кашкадан

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г. Уфы

В Уфе участники общественных слушаний поддержали проект благоустройства озера Кашкадан Фото: администрация г. Уфы

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялись общественные слушания по проекту благоустройства озера Кашкадан. На сегодняшний день на территории парка проходит реконструкция по программе «Формирование современной городской среды». Как сообщили в пресс-службе мэрии, большинство участников общественных слушаний поддержали проект благоустройства озера, задавали вопросы, интересовались качеством воды в озере, перспективами развития парка.

«План работ по реконструкции озера Кашкадан включает в себя несколько составляющих, — подчеркнул начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Олег Байдин. – Во-первых, это перехват поверхностных стоков (дождевых и талых вод) с водосборного бассейна озера Кашкадан. Помимо этого, необходимо произвести слив озера, углубление до проектных отметок, сооружение глиняного замка, ориентировочной мощностью 1 м, проектную отсыпку ПГС и гравием зоны пляжа, обратное заполнение озера».

Также Олег Байдин сообщил, что необходимо уделить внимание формированию биологического каркаса озера — высадке водных растений, заселению микроорганизмами, сооружению декинга и аэрационных фонтанов, обеспечивающих циркуляцию, насыщение кислородом, совместно с растениями.

Состав работ включает в себя также оснащение территории МАФами, монтаж освещения, высадку крупномеров, асфальтирование и укладку тротуарной плитки, а также выполнение проектно-изыскательских работ.

Также в ходе слушаний уфимцы затронули тему возможного строительства океанариума. Присутствующие на мероприятии члены инициативной группы озвучили свою позицию в отношении возведения такого объекта. Все точки зрения были внимательно выслушаны и по данному вопросу было решено организовать дополнительную встречу.

Теги: парки, благоустройство, общественные слушания
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