Фото: ИА «Башинформ» В Уфе введен часовой тариф на автобусах «Башавтотранса» и электротранспорте Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 1 октября в Уфе часовой тариф автоматизированной оплаты проезда распространяется между автобусами БАТ и электротранспортом. С 1 октября текущего года владельцы единой транспортной карты «Алга» в Уфе в течение часа могут без переплат пересаживаться с автобусов ГУП «Башавтотранс» РБ на электротранспорт (трамвай, троллейбус) и наоборот. Стоимость второй поездки в таком случае будет нулевой.

Возможность предоставляется пассажирам в рамках часового тарифа, внедряемого Гострансом РБ для тех, кто передвигается по городу с пересадками. Напомним, новый часовой тариф введен на автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ с 1 сентября по всему региону. Новой услугой воспользовались уже несколько десятков тысяч горожан. Настройка терминалов, установленных в автобусах, трамваях и троллейбусах, позволяет отслеживать время совершения поездки. Если между первой, второй и последующими поездками прошло менее 60 минут, применяет для этой карты скидки от тарифа поездки.

С 1 октября завершается техническое переобустройство автоматизированных систем оплаты проезда ГУП «Башавтотранс» РБ и МУЭТ, позволяющее пассажирам пересаживаться с общественного транспорта одного перевозчика на другой. В перспективе к работе в новой системе оплаты проезда будут подключены и частные перевозчики.

Напомним, единая транспортная карта начала действовать в Башкирии с 1 июля текущего года.С 01 по 29 сентября 2019 года поездки по тарифу «0» по ЕТК «Алга» совершили 38237 раз, БАТ-БАТ – 33 010 пересадок, МУЭТ-МУЭТ – 5227 пересадок.

Зафиксированы случаи, когда, оплатив один раз за проезд, произвели четыре пересадки. А это значит, что эти люди на автобусах БАТ сэкономили 60 рублей, а на электротранспорте — 54 руб.

Тариф «Счастливый час» БАТ-БАТ и МУЭТ-МУЭТ ввели с 1 сентября 2019 года.