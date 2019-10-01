Фото: Исполком Всемирного курултая башкир В Саратовской области появятся классы с изучением башкирского языка Фото: Исполком Всемирного курултая башкир

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Саратовской области появятся классы с изучением башкирского языка. Представители Министерств образования двух субъектов договорились об организации классов с изучением родного (башкирского) языка в общеобразовательных организациях Перелюбского района.

Как сообщили в Исполкоме курултая башкир, 24 -28 сентября в Саратовской области прошли Дни башкирской культуры и просвещения, посвященные 100-летию со дня образования Республики Башкортостан. Заместитель министра образования Республики Башкортостан Альфия Галиева отметила, что в Башкортостане намечен курс на взаимодействие с соседними субъектами, в которых компактно проживают башкиры.

В Уфе два педагога из Саратовской области пройдут курсы переподготовки по башкирскому языку и литературе. Курсы проходят дистанционно, с начала учебного года к ним приступят еще три учителя. Дети саратовских башкир смогут отдохнуть в летние каникулы в этнолагерях «Яйляу» на территории республики.

Заместитель министра анонсировала также онлайн-курсы башкирского языка «Послы родного языка», которые открываются в настоящее время для всех башкир, в том числе и проживающих в дальнем зарубежье.

28 сентября в Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевскогo состоялся круглый стол на тему «Башкиры саратовского Заволжья и культура степной Евразии» с участием научного сообщества Республики Башкортостан и Саратовской области. По словам историка, руководителя Центра социокультурного анализа Юлдаша Юсупова, саратовское и башкирское научное сообщество впервые целенаправленно встретилось и вынесло на обсуждение доклады о роли башкир в истории России, о материальной культуре башкир, о результатах археологического изучения поселенческих комплексов башкир. На слайдах саратовцам показали живописные места Башкортостана.

На территории университета Саратовского университета им. Н.Г. Чернышевскогo была установлена башкирская юрта с полным убранством. В рамках круглого стола состоялась презентация кочевой культуры «Башкирская юрта». Посетителей знакомили с предметами быта кочевого народа, изделиями мастеров народного творчества, учили стрельбе из лука. В роли башкирского стрелка попробовал себя и заместитель министра внутренней политики Саратовской области Дмитрий Конусов.

У юрты дал импровизированный концерт обладатель звания «виртуоз-кубызист мира» Миндигафур Зайнетдинов. В течение нескольких дней он давал мастер-классы по исполнительскому искусству в Пугачевском и Перелюбском районах. Саратовские школьники разучили на курае башкирские народные мелодии «Хатира» и «Карабай».

В Перелюбском и Пугачевском районах Саратовской области взрослые и дети окунулись в мир башкирских песен и танцев. В селах Кучумбетово (Катай), Калинин, Бобров Гай и Максютово в течение нескольких дней виртуозы-музыканты, ведущие хореографы, певцы, музыканты из Башкортостана — Сайда Ильясова, Анвар Шафиков, Венер Елкибаев, Лилия и Раис Низаметдиновы давали мастер-классы всем желающим. На занятия по игре на курае только из села Первомайское пришли больше 20 детей.

«Ребята выстроились в очередь, у них горели глаза», — рассказывает старший преподаватель кафедры традиционного музыкального исполнительства УГАИ им. З. Исмагилова Венер Елкибаев. 15 лет назад в этой деревне известный кураист Ильшат Ишмуратов создал ансамбль кураистов, эти дети уже давно выросли. Их сегодняшняя смена также с большим желанием приходила на мастер-классы. Играть на курае учились и девочки. Особой популярностью пользовались мастер-классы по стрельбе из лука Лилии и Раиса Низаметдиновых.

Отчетный концерт лучших выступлений по итогам мастер-классов прошел 27 сентября в деревнях Кучумбетово и Карловка. В этот день представители МСОО «Всемирный курултай башкир» встретились с башкирской общественностью. Участники мастер-классов показали свое мастерство, вместе исполнили и песню про легендарного генерала Шаймуратова. Дети хорошо знают культуру и историю Башкортостана, такие выводы сделали организаторы квеста-викторины о республике. В этот день также родители и преподаватели прошли обучающий семинар, посмотрели фильм «Первая республика» режиссера Булата Юсупова.

28 сентября в СГУ состоялись торжественное мероприятие и концерт, приуроченные к 100-летию создания Республики Башкортостан. Министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина поздравила представителей Башкортостана со 100-летием образования республики и отметила, что программа Дней была насыщена образовательными, культурными, научными мероприятиями и оставит самые лучшие воспоминания у саратовцев. Она зачитала приветственный адрес губернатора Валерия Радаева.

Председатель Исполкома «Всемирного курултая (конгресса) башкир» Искандер Юлдашев, выступая на мероприятии, выразил слова благодарности правительству Саратовской области за теплый прием, за помощь в организации Дней культуры.

Искандер Юлдашев рассказал о межрегиональном проекте проведения Дней культуры и просвещения в субъектах Российской Федерации на грант Главы Республики Башкортостан, который будет реализовываться в восьми регионах, в городах Москве и Санкт-Петербурге. После Саратова делегация Башкортостана посетит с культурной программой Санкт-Петербург, а также Татарстан, Пермский край, Свердловскую и Курганскую области.

Всемирный курултай башкир вручил на торжестве творческим коллективам Саратовской области 16 комплектов национальных костюмов. Башкирской общественности Саратовской области были вручены сертификаты на национальную юрту, на инструменты курай и кубыз. В воскресные школы сел Пугачевского района отправлены учебно-методические комплекты по башкирскому языку.

Благодарственные письма Исполкома ВКБ за оказание содействия в подготовке и проведении Дней башкирской культуры и просвещения в Саратовской области получили активные общественные деятели, а певцу Искандеру Газизову вручили медаль «Ал да нур сәс халҡыңа» за активную, плодотворную и многолетнюю работу по консолидации башкирского народа, сохранению и развитию национальной культуры, языка и духовности. Артисты Башкирской государственной филармонии дали концерт для саратовских зрителей.