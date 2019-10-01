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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии на этой неделе ждет значительное потепление

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жителей Башкирии на этой неделе ждет значительное потепление Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии на этой неделе ждет значительное потепление.

На территорию республики юго-западными потоками начинает поступать теплая воздушная масса, что постепенно повысит фон температур до значений выше нормы на 3-5 градусов, сообщает Башгидромет. Однако кратковременные дожди в отдельных районах республики не исключены.

Сегодня, 1 октября в отдельных районах ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью днем +8,+13 градусов.

Завтра, 2 октября температура воздуха повысится до +14 градусов.

3 октября по северу республики небольшие дожди, по остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7, днем будет +13,+18 градусов.

По сведению Гидрометцентра России в Республике Башкортостан в первой декаде октября среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше нормы на 2-4 градуса.

Теги: погода
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