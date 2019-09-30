Любимые книги уфимцев стали доступнее

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Клиенты всех российских операторов получили возможность читать популярные новинки и бестселлеры по подписке через приложение «МТС Библиотека»* и на сайте books.mts.ru. В сервисе доступны 185 тысяч электронных книг, более 55 тысяч – бесплатно, 35 тысяч аудиокниг, а также каталог популярных электронных газет и журналов. В Библиотеке можно слушать книги Дэна Брауна и Бориса Акунина, Стивена Хокинга и Илона Маска, Энтони Робинса и Михаила Лабковского.

Пользователи, оформившие подписку, получают рекомендации и подборки на основе своих предпочтений, возможность читать и слушать книги офлайн, настраивать режим чтения.

«Мы рады представить нашим читателям одну из самых больших в России библиотек электронных русскоязычных произведений, доступных по подписке. Это стало возможно благодаря существенному пополнению каталога книг, в основном в популярном аудиоформате, — рассказывает директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев. – Мы видим, что спрос на чтение электронных книг в России продолжает расти. За первое полугодие 2019 года количество прочитанных книг в МТС Библиотеке выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Читатели всё чаще готовы платить за качественный лицензионный контент и свой комфорт в процессе пользования сервисами. Значительное расширение каталога в МТС Библиотеке позволит каждому найти книгу по своему вкусу».

Читатели могут выбрать и комбинировать любые абонементы-подписки из трех доступных – «Книги», «Аудио» или «Пресса». Стоимость абонементов – от семи рублей в день за доступ к многотысячному каталогу. Клиенты МТС могут платить как за день чтения или прослушивания, так и помесячно. Мобильный интернет-трафик при чтении и скачивании книг в приложении, а также на сайте books.mts.ru бесплатный. Оплатить подписку можно банковской картой или с мобильного счёта. Клиенты других операторов могут воспользоваться ежемесячной подпиской и оплачивать абонементы банковской картой.

Оформить абонемент можно в приложении «МТС Библиотека», а также на сайте сервиса в разделах Абонементы. Подробности по ссылке.

*Услугу предоставляет ПАО «МТС» при поддержке ООО «ЛитРес» и ООО «Стрим».