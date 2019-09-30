В Башкирии эпидемический порог по ОРВИ превышен на 15%

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В настоящее время на территории Башкортостана регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, однако грипп пока не регистрируется, сообщила на пресс-конференции в «Башинформе» замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

Эпидемический порог по ОРВИ превышен на 15%. В целом по республике инфекциями негриппозной этимологии заболели около 20 тысяч человек. В Уфе только на прошлой неделе зарегистрировано 6 тысяч заболевших ОРВИ.

Традиционно в сентябре, когда начинается учебный процесс, идет подъем заболеваемости, сказала Пермина. По ее словам, в ближайшее время сезонный рост должен приостановиться.

﻿«В прошлом году гриппом переболело 6% населения республики, была средней интенсивности не очень активная эпидемия. В этом году ожидаем уровень заболеваемости в этих же пределах. Ожидаем эпидемию гриппа с января по март».

С 4 сентября в республике идет прививочная кампания против гриппа. Против гриппа привиты более 18% населения республики – свыше 754 тысяч человек, из которых почти 170 тысяч – дети. В регион за счет средств федерального бюджета поступили вакцины «Совигрипп» для детей, Флю-М — для взрослых.