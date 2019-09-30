Фото: Валерий Шахов В Башкирии эпидемиологическая обстановка по инфекциям – стабильная: Роспотребнадзор по РБ Фото: Валерий Шахов

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Эпидемиологическая ситуация в Башкортостане по основным инфекциям стабильная, сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

Например, показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями за январь — август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 7,3%. Всего с начала года зарегистрировано 10 354 случая заболеваний.

Показатель заболеваемости сальмонеллезом снизился на 25%.

За 8 месяцев в регионе зарегистрировано 656 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это значительно выше уровня прошлого года. Предыдущие 3-4 года было снижения, сейчас наблюдается рост заболевающих «мышкой».

С жалобами на укусы клещей в лечебные учреждения с начала года обратились 9 811 жителей Башкирии. Клещевой энцефалит выявлен у 14 исследованных клещей, годом ранее в этот период было 23. Инфекционное заболевание — боррелиоз обнаружено в 12 случаях.

По туберкулезу показатель заболеваемости также не превышает критического уровня – 39 на 100 тысяч населения. Инфекция находится под контролем, добавила специалист.

В настоящее время на территории республики регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, однако грипп пока не регистрируется, сообщила Галина Пермина. Эпидемический порог по ОРВИ превышен на 15%. Так, по Башкортостану инфекциями негриппозной этимологии заболели около 20 тысяч человек, в Уфе только на прошлой неделе зарегистрировано 6 тысяч заболевших ОРВИ.