В Уфе молодые ученые обсудят вопросы, посвященные биологической безопасности

Фото: Валерий Шахов













Фото: Валерий Шахов

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

2-4 октября на базе Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека состоится XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены». Организаторы конференции — Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике, Центр гигиены и эпидемиологии в РБ.

В работе конференции примут участие 80 молодых ученых и специалистов органов Роспотребнадзора, научных и других организаций Министерства науки и высшего образования, Минздрава России из 23 регионов России.

Как рассказал на пресс-конференции в «Башинформе» директор НИИ медицины труда и и экологии человека Ахат Бакиров, на мероприятии будут обсуждаться оценка рисков и ущербов здоровью населения при воздействии различных факторов среды обитания, химическая, биологическая и радиационная безопасность населения, современные методы диагностики инфекционных болезней, новые биотехнологии разработки препаратов для профилактики инфекций, нанотехнологии в живых системах.

﻿«Особый интерес представляют доклады ученых, посвященных изучению молекулярно-генетических характеристик культур чумной палочки, возбудителя холеры, сапа, туберкулеза и псевдотуберкулеза, исследованию перспектив применения методов анализа антигенреактивности клеток in vitro для диагностики бруцеллеза, применения рискологического моделирования для прогнозирования развития эпидситуации по крымской геморрагической лихорадке, оценке эффективности вакцинации против чумы, туляримии, эколого-гигиеническая ситуация на примере Сибая и другие важные вопросы, посвященные биологической безопасности», — сказал Ахат Бакиров.

В рамках конференции пройдет ежегодный конкурс «Лучшая работа молодого ученого», в котором оценят 50 докладов, посвященных актуальным проблемам эпидемиологии, микробиологии, гигиены.