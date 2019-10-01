Ко Дню пожилых: В Башкирии проживает более 822 тысяч человек пожилого населения

УФА, 1 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостанстат подсчитал пожилых жителей к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября с 1991 года согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН.

По последним данным, в настоящее время в Башкирии проживает более 822 тысяч человек пожилого населения. Это те жители, которым 60 лет и больше. Из них в возрасте 60-74 лет находятся около 583 тысяч жителей республики, в возрасте 75-89 лет – 222 тысячи человек. 17 500 тысяч человек в республике достигли возраста долгожителей — 90 лет и старше.

Доли пожилых людей в общей численности населения в республике составляет 20,3%.Показатель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) населения в Башкортостане равен– 72,06 лет. В России он составляет 72,91 год. Как и во всем мире, среди пожилых жителей в России гораздо больше женщин, чем мужчин. В нашей республике на начало 2019 года проживало 518,8 тысячи женщин и 303,6 тысяч мужчин в возрасте 60 лет и более. В данной возрастной категории на каждые 1000 мужчин приходится 1709 женщин. В возрасте 60-74 — соотношение полов равно 1452, в возрасте 75-89 лет — 2558, 90 лет и старше – 4029).

Ухудшение соотношения полов происходит, прежде всего, из-за более высокой смертности мужчин, констатируют статистики.

Сохраняется проблема более низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами. Разница между ОПЖ мужчин и женщин в 2018 году составила по России 10,07 лет, в Республике Башкортостан – 10,71 год.