﻿«Какая же это дорогая встреча для меня!»: Ляйсан Утяшева встретилась в Москве с земляками

Фото: http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/















Фото: http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Букет от Главы Башкортостана Радия Хабирова для Ляйсан Утяшевой оказался сюрпризом. Впрочем, как и цитата из доклада руководителя региона на V Всемирном курултае башкир: «Надо изменить устаревшие взгляды на нас, башкир. Чтобы нас не воспринимали в мире по каким-то архаичным стереотипам: башкир должен быть патриотом, любить и служить Родине, как генерал Минигали Шаймуратов. Мудрым, как Мустай Карим. Умным и образованным, как Айрат Шаммазов. Талантливым и современным, как Радик Юльякшин. Дипломатичным, как Азамат Кульмухаметов. Сильным и уверенным, как Венер Галиев. Красивым и статным, как Ляйсан Утяшева».

Легендарная спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, известная телеведущая и модель призналась, что ей приятно служить примером для собирательного образа современного башкира. Оказалось, что внимание малой родины для выдающейся гимнастки долгожданное:

﻿«Какая же это дорогая встреча для меня. Столько времени мне хотелось встретиться со своими земляками, теперь я здесь. Горжусь, что башкирка и тем, что у меня такое воспитание».

От Всемирного курултая башкир уроженке Альшеевского района подарили монисто. Национальное украшение сегодня переживает ренессанс и похоже впишется в стильный образ Ляйсан.

В формате открытого разговора известная землячка поделилась своим жизненным опытом, рассказала о трудностях, которые ей пришлось пережить ради достижения высоких спортивных результатов, о личном отношении к семейному укладу и своей любви к родному краю. Градус душевности — как у давно не встречавшихся родственников.

﻿«Словно в большую семью попала», — призналась спортсменка.

Несмотря на то, что Ляйсан Утяшева давно проживает в Москве, она никогда не теряла связь с республикой, ежегодно посещает родную Раевку:

﻿«Дом няняюшки и кортотая — место силы, где заряжаюсь не только я, но и супруг Павел, и дети. В детстве каждое лето проводила в Раевке и по просьбе няняйки ходила встречать корову с пастбища. Наш трехлетний сын Роберт теперь мечтает как мама пойти за коровой»!

Ассоциация башкирских студентов и аспирантов, обучающихся в Москве вручили на память курай и кубыз. Сюрприз – подарок из национальных инструментов настолько впечатлил Ляйсан, что она пригласила кураиста Салавата выступить с нею в Уфе. В декабре в столице Башкортостана легенда художественной гимнастики Ляйсан Утяшева проведет свой большой семинар и мастер-класс под названием «О главном: Здоровье. Спорт. Карьера».

Ляйсан — авторитетный эксперт в вопросах красоты и здоровья. К предложению стать председателем жюри конкурса «Башкирская краса», проводимого среди московских башкирок, отнеслась с интересом:

«Давайте попробуем, но только, чтобы без давления на молодых участниц. А еще хорошо было бы опросить конкурсанток, чтобы понять, в чем им хотелось бы проявить себя, по каким аспектам? И мы могли бы быть новаторами такого конкурса, ничего подобного в Москве пока нет».

Спросили Ляйсан Утяшеву и о том, каким бы она хотела видеть Землячество Башкортостана в будущем, какие ценности должны быть заложены в философию общественной организации, для того чтобы ее деятельность была привлекательной для земляков и всех, кто питает интерес к Башкортостану. По словам Ляйсан, это должна быть большая коллективная работа:

«Нам прежде всего надо избавиться от стереотипов и сделать шаг навстречу друг другу: важно объединить амбиции молодежи и устои, уклады, мудрость старшего поколения. И в этом момент случится золотое время, потому что исчезнет пропасть между поколениями и все начнут слышать друг друга».

Недавно Ляйсян побывала в Новой Зеландии, где ее поразила народность маори. Малочисленная, раскиданная по всему миру, но необыкновенно сплоченная, готовая помочь соотечественнику в любой точке земного шара в случае необходимости:

﻿«Ощущая себя частью башкирского народа, надо поддерживать друг друга и не давать в обиду. Ведь молитва бабушки, запах домашних пирожков, детская дружба и даже родные дороги объединяют нас и делают родными людьми».