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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров в соцсетях рассказал о новшествах в сфере здравоохранения

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях рассказал, какие изменения ждут систему здравоохранения региона. Руководитель республики показал на снимках, как будет выглядеть после ремонта детская поликлиника в городе Октябрьском. «Хотим, чтобы детские учреждения выглядели как детские, а не как казармы, как это почему-то часто бывало раньше. Разумеется, функционально больницы тоже должны становиться ближе к человеку», — написал он.

Глава республики сообщил, что до конца 2024 года будут построены новый корпус Республиканского кардиоцентра, Центр детской онкологии и гематологии, многофункциональный больничный комплекс в Затоне, два родильных дома — в Бирске и Ишимбае, 12 поликлиник по республике, три сельские врачебные амбулатории, 20 фельдшерско-акушерских пунктов. Закупаются 147 модульных ФАПов, которые сменят 130 аварийных сельских медпунктов.

Теги: Радий Хабиров, здравоохранение, соцсети
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