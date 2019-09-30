Фото: Олег Яровиков В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В честь празднования Дня республики жителей Башкирии ждет «лишний» выходной.

Как пояснили в Минтруде, в соответствии с республиканским законом от 27 февраля 1992 года «О праздничных и памятных днях в РБ» 11 октября — День Республики — День принятия Декларации о государственном суверенитете БАССР — является нерабочим праздничным днем.

В этом году нерабочий праздничный день 11 октября приходится на пятницу. Продолжительность работы в четверг 10 октября сокращается на один час.

На основании статьи Трудового кодекса России при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 11 октября — День республики — в число календарных дней отпуска не включается.