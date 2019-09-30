Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.41

EUR 70.31

30 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Объявлен конкурс на соискание премий правительства Башкирии в области качества

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минэкономразвития РБ

Объявлен конкурс на соискание премий правительства Башкирии в области качества Фото: пресс-служба Минэкономразвития РБ

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республиканское министерство экономического развития начало принимать заявки для участия в конкурсе на соискание премий правительства Башкирии.

Конкурс является региональным этапом подготовки к участию организаций и индивидуальных предпринимателей республики в конкурсе на соискание премий правительства Российской Федерации в области качества.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, на участие в конкурсе могут претендовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Башкирии, занимающиеся производством продукции и (или) оказанием услуг.

Заявки для участия в конкурсе на соискание премий республиканского правительства принимаются до 1 ноября.

Получить подробную информацию о конкурсе можно здесь.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце июня в Уфе состоялась очередная торжественная церемония награждения победителей премии правительства Башкирии в области качества.

Заявки на участие тогда подали 35 организаций и индивидуальных предпринимателей республики, зарегистрированные на территории региона.

Награды получили шесть республиканских компаний из Благовещенска, Салавата, Учалов, Кумертау, Уфы и села Бакалы за достижения высоких результатов в области качества продукции и услуг.

«Премия – это свидетельство успешности и эффективности ваших команд, бизнес-решений и огромного труда. Критерии, по которым оценивались заявки, многие из вас успешно уже используют в своих деловых стратегиях, среди них: лидерские качества, умение управлять предприятием, уровень удовлетворенности потребителей и восприимчивость к инновациям в области качества. И с учетом новых стратегических целей развития страны, поставленных президентом России Владимиром Путиным, наш конкурс становится важным подспорьем успешной реализации национальных проектов», – подчеркнул на церемонии награждения и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии – руководителя аппарата правительства, председатель конкурсной комиссии по присуждению премий Илшат Тажитдинов.

Теги: премия, правительство РБ, качество
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии попали под сокращение 4,2 тысячи работников
С начала года предприятия и организации Башкирии из-за своей ликвидации или сокращения численности штата были вынуждены уволить более 4,2 тысячи работни
Опубликован Топ-20 лучших смартфонов 2019 года
Американский журнал Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала устройств, сообщает РБК. Лидером рейтинга
В Башкирии медведь гнался за коровами по деревенской улице
Накануне ночью в деревне Новосаитово Ишимбайского района медведь напал на стадо коров. Как сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на местных жителе
В начале октября жители Башкирии смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и Сатурном
В начале октября жители республики смогут увидеть сразу два интересных астрономических явления, сообщает ГТРК «Башкортостан». Самые яркие светила вечер
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть