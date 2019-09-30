Фото: пресс-служба Минэкономразвития РБ Объявлен конкурс на соискание премий правительства Башкирии в области качества Фото: пресс-служба Минэкономразвития РБ

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республиканское министерство экономического развития начало принимать заявки для участия в конкурсе на соискание премий правительства Башкирии.

Конкурс является региональным этапом подготовки к участию организаций и индивидуальных предпринимателей республики в конкурсе на соискание премий правительства Российской Федерации в области качества.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, на участие в конкурсе могут претендовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Башкирии, занимающиеся производством продукции и (или) оказанием услуг.

Заявки для участия в конкурсе на соискание премий республиканского правительства принимаются до 1 ноября.

Получить подробную информацию о конкурсе можно здесь.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце июня в Уфе состоялась очередная торжественная церемония награждения победителей премии правительства Башкирии в области качества.

Заявки на участие тогда подали 35 организаций и индивидуальных предпринимателей республики, зарегистрированные на территории региона.

Награды получили шесть республиканских компаний из Благовещенска, Салавата, Учалов, Кумертау, Уфы и села Бакалы за достижения высоких результатов в области качества продукции и услуг.

«Премия – это свидетельство успешности и эффективности ваших команд, бизнес-решений и огромного труда. Критерии, по которым оценивались заявки, многие из вас успешно уже используют в своих деловых стратегиях, среди них: лидерские качества, умение управлять предприятием, уровень удовлетворенности потребителей и восприимчивость к инновациям в области качества. И с учетом новых стратегических целей развития страны, поставленных президентом России Владимиром Путиным, наш конкурс становится важным подспорьем успешной реализации национальных проектов», – подчеркнул на церемонии награждения и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии – руководителя аппарата правительства, председатель конкурсной комиссии по присуждению премий Илшат Тажитдинов.