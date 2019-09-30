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Аэродрому «Первушино» в Башкирии предложили присвоить имя Мусы Гареева

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Аэродрому «Первушино» в Кушнаренковском районе Башкирии предложили присвоить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. С такой инициативой выступила редакция республиканской газеты на татарском языке «Кызыл тан».

«Аэродромный комплекс малой авиации «Первушино» считается одним из лучших аэродромов в России, — говорит глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гиззатуллин. — Он является источником гордости для жителей республики и района. Неоценима его роль в деле воспитания подрастающего поколения в патриотическом духе. Если бы аэродрому было присвоено имя дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, мы были бы очень рады. В канун празднования 75-летия Великой Победы это было бы данью уважения нашей славной истории».
Справка. Муса Гайсинович Гареев родился 9 июля 1922 года в деревне Илякшиды Илишевского района Башкирии. Сражался в боях под Сталинградом, в Донбассе, Крыму, Белоруссии, Литве, Польше, Восточной Пруссии. Всего за время войны герой совершил около 250 боевых вылетов. Участник исторического Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. После окончания войны отважный летчик-штурмовик командовал авиационным полком. В 1951 году он окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1959 году — Военную академию Генерального штаба ВС СССР. С 1964 года — в запасе. Жил и работал в Уфе. Был председателем рескома ДОСААФ. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета Башкирской АССР. Награжден многими отечественными и зарубежными орденами и медалями.

Теги: память, Муса Гареев
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