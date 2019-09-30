Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Что «Уфа» подарила Квяту; объявили «липовым» инвалидом Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Компании из Башкирии ищут возможности для поставок нефтегазового оборудования в Аргентину. Их представители провели в Буэнос-Айресе встречи с потенциальными клиентами и подписали соглашения.

Есть интерес к Аргентине. Более 10 российских компаний приняли участие в 12-й выставке нефти и газа в Аргентине, сообщили в ТАСС, отметив, что в этом году на выставке в Буэнос-Айресе были значительно больше представлены регионы РФ. Как рассказал агентству директор Центра поддержки экспорта Башкортостана Ильдус Халитов, в общей сложности на выставку приехали семь нефтесервисных компаний из республики. «В основном это компании, которые занимаются производством оборудования для бурения и цементирования скважин», — уточнил он и отметил, что «были подписаны документы, в основном это рамочные соглашения о сотрудничестве».

Аргентина готова открыть совместное производство газового оборудования в России, продолжает тему РИА Новости. «Кроме того, у башкирских компаний есть интерес к открытию СП в Аргентине по разработке газового месторождения Vaca Muerta», — рассказала глава компании World Business Partners Екатерина Мироненкова, представляющая интересы бизнес-делегации Башкирии и Саратовской области. А глава World Business Partners по Латинской Америке Олеся Казакова, ранее представитель Минэкономразвития Башкирии в Латинской Америке, сообщила РИА Новости, что «в ноябре-декабре этого года планируем организовать визит государственных структур Республики Башкортостан в Аргентину совместно с представителями крупного нефтяного бизнеса и провести научно-технологическую конференцию». «Мы планируем провести дни Башкирии в Аргентине и дни Аргентины в Башкирии», — отметила Казакова.

Минкульт сформулировал современные модели работы домов культуры. Как передает ИА REGNUM, в Уфе на Всероссийском съезде директоров клубных учреждений замминистра культуры России Ольга Ярилова предложила специалистам пять моделей ДК, которые позволят придать учреждениям культуры более современный характер. «Среди них замминистра отметила центр семейного досуга для небольших населенных пунктов с преобладанием семейных пар с детьми, инклюзивный центр культуры и отдыха с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями, центр активного долголетия для малых населенных пунктов со средним возрастом населения от 50 лет, центр национальных культур и ремесел для населенных пунктов с моноэтническим составом населения или ярким этническим разнообразием, а также многофункциональный культурный центр для средних и больших городов». Отмечается, что выбор модели зависит от потребностей каждой отдельной территории и ее населения.

О частных детсадах замолвили слово. 27 сентября в России отмечали День воспитателя. Как пишет «Парламентская газета», одна из главных целей праздника — обратить внимание общественности на детские дошкольные организации и их проблемы. В частности, 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет обеспечена только в восьми субъектах РФ. Одним из способов решения проблемы может стать субсидирование частного сектора, сообщают в издании. Согласно новому постановлению Правительства РФ, «претендовать на господдержку смогут в том числе ИП, ведущие образовательную деятельность по дошкольным программам, а также занимающиеся присмотром и уходом за детьми». «Поддержка частных детсадов — очень востребованное и нужное направление, особенно актуально это для малых населенных пунктов, отдаленных районов, окраин крупных городов», — уверена председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По словам сенатора от Башкирии, также решить проблему с нехваткой мест в яслях могло бы и внедрение так называемого сертификата дошкольника для нуждающихся семей. «Государство оценивает стоимость определенной услуги, например, определяет, что присмотр и уход стоит 10 тысяч рублей в месяц. Если родители решили отдать ребенка в частный детсад, где за это берут 15 тысяч рублей, то государство выплачивает 10 тысяч рублей, а остальную сумму платит семья», — рассказала Гумерова.

Девочку с вырезанной почкой объявили «липовым» инвалидом, узнали на НТВ﻿. В сюжете говорится, что у месячной Амиры Миниахметовой из Башкирии обнаружили злокачественную опухоль и удалили почку. Сейчас девочке 6 лет, у нее хроническая почечная недостаточность и инвалидность. Но в СКР полагают, что оформлена она незаконно. «Против мамы девочки, Луизы Миниахметовой, возбудили уголовное дело за дачу взятки. Якобы она дала деньги за выдачу справки об инвалидности». «Следователь СК утверждает, что мы ходим с „липовой“ инвалидностью, что ребенок здоров», — рассказала Луиза телеканалу. Как выяснилось, «эксперта Жигунову, чья подпись стоит в документах Амиры, осудили за то, что она брала взятки и оформляла фальшивые справки. В уголовном деле насчитывалось порядка 60 эпизодов. Но следователи почему-то заинтересовались именно семьей Миниахметовых». По словам представителя СКР по Башкортостану: «В производстве следствия находится уголовное дело в отношении двоих жителей г. Туймазы по факту дачи взятки за продление категории инвалидности». Тем временем «нефрологи объясняют: с таким диагнозом, как у Амиры, инвалидность оформляться должна без лишних разговоров». «Давали ли родители Амиры взятку эксперту или нет, выяснят следователи и суд. Мама больной девочки уверяет, что не делала этого. Луиза признается, что они с мужем уже устали выпрашивать то, что им положено по закону», — говорится в сюжете НТВ.

«Уфа» подарила Квяту именную футболку… «Газета.ру» информировала, что ФК «Уфа» подарил российскому гонщику «Торо Россо» Даниилу Квяту именную клубную футболку. «В клубе пожелали гонщику удачи на Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, а тот, в свою очередь, отметил, что ему очень приятно такое внимание со стороны его родного города и он знает о последних успехах клуба», — пишет издание.

…не дала «Рубину» создать голевые моменты... А гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что удовлетворен тем, что команда не дала создать голевых моментов казанскому «Рубину». Матч 11-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином» состоялся 29 сентября в Казани и завершился со счетом 0:0. «Тяжелая игра, мы неплохо ее провели, но радует, что мы не дали создать "Рубину" голевых моментов», — сказал Газизов агентству.

…но команде «не хватает хладнокровия в атаке», отметил главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после ничьей с «Рубином». «Где-то не хватает количества в атаке, где-то не хватает завершения. У нас в каждой игре есть моменты, но их нужно реализовывать», — передает слова Евсеева match.tv. — «Где-то нам не хватает хладнокровия», — считает наставник «уфимцев»

Одурели от безнаказанности? В башкирском Стерлитамаке школьники зверски замучили щенков, выбрасывали из окон котят и угрожали одноклассникам, пишут «Аргументы Недели». «Сначала малолетние изверги жестоко убили собаку и ее двухнедельных щенков. Свои «приключения» они снимали на видео и выложили в соцсетях», — рассказывает издание. На месте расправы были найдены тела 11 щенят – «у многих были разорваны тельца, в некоторых были вколоты уколы со странным веществом», говорится в сообщении. «После того, как видео попало в руки учителя и она пристыдила живодеров, в школу явилась одна из родительниц и потребовала публичного извинения перед её ребёнком». Чувствуя свою безнаказанность, малолетние убийцы начали угрожать ученикам школы и устроили квест «кто круче» — в ход пошли выброшенные котята с 5-го этажа дома. Сообщается, что «в расправе над животными принимали участие четыре человека: один снимал, двое держали петарды, один командовал. Все они – ученики школы №8, учащиеся 5-8 классов», — рассказали в газете, с сожалением отметив, что нельзя назвать их имена.