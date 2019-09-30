Фото: Олег Яровиков Присуждены Государственные премии Башкортостана в области науки и техники за 2019 год Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Присуждены Государственные премии Республики Башкортостан в области науки и техники за 2019 год. Соответствующий указ главы республики опубликован на портале правовой информации.

Звания лауреатов присвоены:

доктору физико-математических наук, профессору, действительному члену Академии наук Республики Башкортостан, ректору УГНТУ Рамилю Бахтизину;

доктору технических наук, главному научному сотруднику ООО «Научно-технический центр Уфимского государственного нефтяного технического университета» Гани Гилаеву;

руководителю проектов ООО «Инновационно-производственный центр «Пилот» Сергею Грекову;

доктору химических наук, профессору, члену-корреспонденту Академии наук РБ, заведующему лабораторией биоорганической химии и катализа Уфимского Института химии Уфимского федерального исследовательского центра РАН Владимиру Докичеву;

доктору химических наук, профессору, члену-корреспонденту Академии наук Республики Башкортостан, заведующему кафедрой общей, аналитической и прикладной химии УГНТУ за работу «Исследование, разработка углерод-кремнеземных сорбентов и создание на их основе технологии утилизации (переработки) техногенных отходов» Семену Злотскому;

доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой общей хирургии с курсом лучевой диагностики Института дополнительного профессионального образования, директору НИИ новых медицинских технологий БГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководителю Республиканского центра хирургической гепатологии на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова Мажиту Нартайлакову;

доктору медицинских наук, врачу-хирургу РКБ им. Г.Г. Куватова, профессору кафедры общей хирургии с курсом лучевой диагностики Института дополнительного профессионального образования БГМУ Минздрава РФ Айрату Мустафину;

доктору медицинских наук, заведующему хирургическим отделением № 2 РКБ им. Г.Г. Куватова, главному специалисту-хирургу Минздрава РБ, профессору кафедры общей хирургии с курсом лучевой диагностики Института дополнительного профессионального образования БГМУ за работу «Инновационные подходы к разработке и клининическому применению высокотехнологичных методов лечения заболеваний печени, желчных протоков, поджелудочной железы» Владимиру Пантелееву;

доктору технических наук, профессору, действительному члену Академии наук Республики Башкортостан, заведующему кафедрой геофизики БашГУ Риму Валиуллину;

доктору физико-математических наук, профессору кафедры геофизики БашГУ Рамилю Шарафутдинову;

доктору технических наук, профессору, профессору кафедры геофизики БашГУ Айрату Рамазанову;

старшему преподавателю кафедры геофизики БашГУ Владимиру Федотову;

кандидату физико-математических наук, доценту, директору Инновационного центра «Технопарк Башкирского государственного университета» БашГУ за работу «Новая технология диагностики состояния скважины и пластов на поздней стадии разработки месторождений углеводородов на основе индукционного воздействия» Рашиду Яруллину;

доктору химических наук, действительному члену Российской академии наук, почетному академику Академии наук Республики Башкортостан, научному руководителю Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова РАН Александру Берлину;

доктору химических наук, профессору, проректору по научной и инновационной работе БашГУ Вадиму Захарову;

генеральному директору ОАО «Синтез-Каучук» Дмитрию Жаворонкову;

доктору химических наук, старшему научному сотруднику Уфимского Института химии Уфимского федерального исследовательского центра РАН Вадиму Мингалееву;

кандидату химических наук, заместителю генерального директора по развитию (по науке) ОАО «Синтез-Каучук» за работу «Разработка и промышленное применение нового способа регулирования полицентровости катализаторов Циглера-Натта» Ильдусу Насырову.