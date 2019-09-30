Фото: соцсети В Башкирии полиция проверит факт жестокой расправы над собакой и ее щенками Фото: соцсети

УФА, 30 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В стерлитамакском поселке Строймаш на прошлой неделе произошла жестокая расправа над бездомной собакой и ее двухнедельными щенками. Случай получил широкую огласку в соцсетях и СМИ. Местные жители создали петицию, чтобы максимально обратить внимание властей и правоохранителей на случившееся.

В петиции сообщается, что «сначала малолетние изверги закинули в убежище к собачьей семье петарды, оглушив тем самым маму щенят, которая от страха вылетела на проезжую часть и сразу же была сбита насмерть. После продолжили свои издевательства над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть петарды. В некоторых кололи какие-то уколы. Свои «приключения» они снимали на видео, комментируя, какие они крутые».

Отмечается, что жестокое видео разошлось по одноклассниками. Запись увидела и учительница, которая попыталась пристыдить школьников, но получила отпор от одной из родительниц – та потребовала публичного извинения перед ее сыном. Учащиеся почувствовали свою безнаказанность.

«Просим обратить внимание на сложившуюся ситуацию полицию, органы опеки, отдел образования, директора школы и всех неравнодушных людей», — обратились жители республики через петицию, которую уже подписали более 13 тысяч человек.

Инцидентом занялась полиция.

«По данному факту полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.