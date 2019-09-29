Фото: Мирон Доровских В Башкирии стартовал благотворительный фестиваль «Система Fest» Фото: Мирон Доровских

УФА, 29 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в Уфе стартовала всероссийская акция «Культурный выходной», которая проводится в рамках масштабного социокультурного благотворительного фестиваля «Система Fest». Столица Башкирии стала первым из пяти городов республики, где пройдет этот фестиваль.

Благодаря всероссийской акции «Культурный выходной» 29 сентября любой желающий сможет бесплатно посетить Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова.

В течение всего дня здесь можно будет посетить тематические выставки и экспозиции музея, а также стать участником интерактивной программы.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», с 30 сентября по 3 октября фестиваль «Система Fest» отправится по городам республики: Благовещенск (30 сентября), Бирск (1 октября), Ишимбай (2 октября), Мелеуз (3 октября), затем вернется в Уфу (4 октября).

Интересным и полезным досугом станет посещение мобильной выставки репродукций работ Айвазовского из коллекции Русского музея, ремесленные мастер-классы.

Детей ждут тематические квесты, лекции, игровая зона с настольными развивающими играми.

Посетители Мобильного планетария смогут посмотреть серию научно-популярных фильмов о звездах и совершить свое увлекательное видеопутешествие в таинственные глубины космоса.

Творческая лаборатория МТС проведет интерактивное представление, а актеры и аниматоры «Мобильного театра сказок» покажут спектакль для самых маленьких, детей постарше научат особенностям постановок кукольного театра.

В рамках научно-интерактивной лаборатории «Знаток» в игровой форме пройдут практические занятия по физике, электричеству и электротехнике.

Часть программы фестиваля направлена на решение проблем, связанных с безопасностью. На лекции поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» дети узнают об основных правилах поведения в лесу, в транспорте и в общественных местах.

Фестиваль проводит Благотворительный фонд «Система» при поддержке республиканского правительства в партнерстве с АО «Башкирская электросетевая компания».