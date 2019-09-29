Фото: skesov.ru Опубликован топ-20 лучших смартфонов 2019 года Фото: skesov.ru

УФА, 29 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Американский журнал Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала устройств, сообщает РБК.

Лидером рейтинга признан китайский смартфон OnePlus 7T ($600). Эксперты назвали преимущества модели: простая операционная система Android, красивый дизайн, камера с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. Из минусов: отсутствие беспроводной зарядки и официального рейтинга водостойкости.

На второй строчке топ-20 расположился iPhone 11 за $700. Он отличился 6,1-дюймовым экраном, мощным процессором, а также производительной камерой и распознаванием лица по идентификатору.

Третье место заняла модель OnePlus 7 Pro за $670. Этот смартфон привлекателен мощным процессором, дизайном с изогнутыми краями экрана, а также быстрой работой датчиков отпечатков пальцев.

В пятерку лидеров попали также два смартфона от Google: Pixel 3a и Pixel 3a XL. Они отличаются хорошей производительностью, легким корпусом из пластика, хорошей автономностью и стартовым ценником в $400. Из минусов: отсутствие водостойкости и плохая камера.

В рейтинг лучших смартфонов 2019 года эксперты включили Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 Plus и Galaxy S10 Plus, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.