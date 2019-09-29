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29 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии потеплеет до 12 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

В Башкирии потеплеет до 12 градусов Фото: Станислав Шахов

УФА, 29 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На следующей неделе в республике незначительно потеплеет, сообщает Башгидромет.

По информации синоптиков республики, 29 сентября в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, утром на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем — 4-9 градусов тепла.

30 сентября без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов.

1 октября в большинстве районов Башкирии без осадков. Исключение составят только северо-западные районы республики, где пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — от 7 до 12 тепла.

Теги: погода
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